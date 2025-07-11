Також після досягнення угоди про припинення вогню коаліція має намір допомогти у відновленні ЗСУ.

Велика Британія і Франція патрулюватимуть повітряний і морський простір України в разі підписання угоди про припинення вогню з Росією. Як пише The Telegraph, країни також допомагатимуть у підготовці українських військ у рамках створення нових "Багатонаціональних сил".

"Ці заходи є кроком назад порівняно з початковими планами, запропонованими для "Коаліції охочих" країн, у рамках яких десятки тисяч європейських військовослужбовців мали бути розгорнуті для захисту українських міст, критично важливої інфраструктури та атомних електростанцій", - зазначає видання.

Підкреслюється, що початкова стратегія провалилася через брак персоналу і побоювання, що це може спровокувати Володимира Путіна на війну з НАТО.

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Нове рішення ухвалили після зустрічі коаліції, уперше за участю США, у рамках візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Великої Британії.

"Ми оголосили про плани створення нових "Багатонаціональних сил в Україні" зі штаб-квартирою в Парижі, щоб бути готовими підтримати мирну угоду, коли її буде досягнуто. Але поки Путін відмовляється від миру, ми зараз мобілізуємо більше підтримки України... щоб захистити її народ і змусити Путіна сісти за стіл переговорів", заявив Стармер.

Зазначається, що після досягнення угоди про припинення вогню коаліція має намір направити в Україну військових інструкторів, а також експертів з логістики та озброєння для відновлення українських збройних сил.

Також літаки коаліції приєднаються до Військово-повітряних сил України для патрулювання неба, що дасть змогу відновити польоти комерційних авіакомпаній.

Крім того, Чорноморську військово-морську оперативну групу на чолі з Туреччиною, Болгарією та Румунією буде посилено для розмінування регіону і забезпечення безпечного проходу суден, що прямують в українські порти і з них.

Водночас країни-учасниці визнали, що, поки не видно кінця війни, вони віддаватимуть пріоритет постачанню зброї в Україну, а не будь-якому перекиданню військ.

Коаліція охочих - новини

Раніше Макрон повідомив, що Франція і Велика Британія планують збільшити чисельність спільних експедиційних сил до 50 тисяч. Ці військові можуть бути ядром планування для стримувальних сил, які можуть бути розгорнуті в Україні для підтримання миру після припинення вогню.

Водночас Politico писало, що у Макрона і Стармера є розбіжності щодо деяких ключових питань, через що "коаліції охочих" загрожує розкол. Два французькі чиновники розповіли журналістам, що "коаліція охочих" не має чіткого спрямування.

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