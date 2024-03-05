За його словами, німецький канцлер є нерішучим лідером, особливо під час війни в Україні.

Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца за його нерішучість. Він наголосив, що під час війни в Україні світу потрібні глави держав, які діють більш впевнено, пише Spiegel.

"Нам потрібен набагато більш рішучий німецький уряд. Канцлер Шольц занадто повільний, занадто нерішучий. Він не схожий на лідера", - зазначив Расмуссен.

Також він заявив, що не розуміє, чому Німеччина досі не постачає Україні далекобійні ракети Taurus. Данський політик вважає, що європейські країни мають перейти на військову економіку та забезпечити Україну всією необхідною зброєю.

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"Ми повинні нарешті усвідомити серйозність ситуації. Путін не відступить, особливо до виборів у США", - сказав Расмуссен.

Крім того, колишній генсек альянсу зауважив, що Україну повинні якомога швидше запросити до вступу в НАТО.

"Я не знаю, чи відбудеться це на саміті НАТО в липні. Але я хотів би заперечити аргумент, що неможливо розпочати процес вступу, поки в Україні триває війна", - додав він.

За його словами, Путін не зупиниться до того часу, поки Україна не стане членом НАТО, тому Захід повинен "розірвати це коло".

Відомо, що раніше Расмусcен був прем'єр-міністром Данії, після чого став співголовою Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

Критика щодо Олафа Шольца: останні новини

Як писав УНІАН, злиті розмови німецьких військових сильно підірвали авторитет Шольца щодо постачання Україні ракет Taurus. За словами одного з депутатів Бундестагу, це офіційно підтверджує те, що "канцлер говорив неправду… Це значно підриває його авторитет".

Крім того, раніше німецького канцлера звинуватили в розритті розвідданих, які могли поставити під загрозу солдатів Великої Британії в Україні та допомогти країні-агресору РФ. Члени парламенту країни розкритикували його за слова про те, що використання ракет Taurus не обійдеться без допомоги німецьких військових на території України.

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