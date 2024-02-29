Його заяву про присутність французьких і британських солдатів в Україні назвали безвідповідальною.

Канцлера Німеччини Олафа Шольца звинуватили у кричущому зловживанні розвідданими, яке могло поставити під загрозу британських солдатів в Україні, а також допомогти Росії.

Як пише The Telegraph, канцлер зазнав критики з боку членів парламенту після слів про те, що використання ракет Taurus вимагає допомоги німецьких солдатів на території України. За його словами, саме так вчинили Велика Британія і Франція з їхніми далекобійними системами.

Високопоставлений депутат від ХДС Норберт Роттген назвав заяву канцлера про причетність Франції та Великої Британії до використання крилатих ракет дальнього радіусу дії в Україні "абсолютно безвідповідальною".

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Екс-голова комітету з оборони Палати громад Тобіас Еллвуд сказав, що Росія обов'язково використає цю заяву. "Це кричуще зловживання розвідданими, навмисно створене для того, щоб відволікти увагу від небажання Німеччини озброїти Україну власною системою ракет дальнього радіусу дії", - сказав він.

В уряді Великої Британії сказали, що розмістили на території України "невелику кількість" солдатів, деякі з них беруть участь у медичній підготовці. Міністерство оборони заявляє, що використання Storm Shadow і процеси наведення на ціль - це справа Збройних сил України.

Джерела видання в оборонному відомстві кажуть, що слова Шольца посилили занепокоєння за безпеку дипломатів та іншого персоналу, який перебуває в країні, а також підвищили загрозу операцій розвідки РФ на території Великої Британії.

Шольц відмовляється передати Україні Taurus:

Як повідомляв УНІАН, раніше канцлер ФРН укотре відмовився передавати Україні ракети, сказавши, що "німецькі солдати не можуть йти слідом за своїми британськими та французькими колегами в способах управління цілями та їх супроводу".

Німецькі депутати неодноразово закликали Шольца передати українській армії Taurus. Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявляв, що канцлер не може наважитися на це сам, тому йому потрібне "зелене світло" від Сполучених Штатів Америки.

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