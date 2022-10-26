Країна намагається знайти золоту середину між наданням підтримки і забезпеченням національної безпеки країни.

Командувач Збройних Сил Литви Вальдемарас Рупшис публічно заявив, що запропонує не передавати Україні гаубиці та системи ППО.

Про це повідомляє LRT.

У середу, 26 жовтня, на засіданні Державної Ради оборони Рупшис запропонує не передавати литовські гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS Україні.

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"У мене мають бути інструменти. Ми не можемо виконувати завдання без озброєння, але це озброєння, яке у нас є, знаходиться на тій межі, коли ми більше не можемо роздавати його", — сказав він.

Голова Комітету національної безпеки і оборони Сейму Лаурінас Кащюнас також закликає знайти золоту середину між наданням підтримки і забезпеченням національної безпеки країни. Політик зазначає, що допомогу Україні можна надати й іншими способами.

"Зрозуміло, що нам зараз потрібно шукати золоту середину між підтримкою України і збереженням і посиленням національного потенціалу. Знайти цю точку дуже важливо. Можливо, цю підтримку Україні можна буде надати й іншими речами", — сказав Кащюнас.

Політик зауважив, що в бюджеті національної оборони на підтримку українців планується виділити близько 50 мільйонів євро. Ця сума включає витрати на навчання українських солдатів.

"Литва може навчити близько тисячі солдатів, можна шукати різні форми і способи вираження допомоги і забезпечення підтримки українців", – каже він.

За словами Кащюнаса, рішення про те, як знайти ту саму "золоту середину" прийматиме Державна Рада оборони.

Допомога Литви Україні

Як свідчать дані опитувань, на думку українців, Литва поряд з Польщею, Великою Британією, США і Канадою є найбільш дружніми до України країнами.

Країна передає Україні свою техніку. З початку повномасштабного вторгнення Литва передала Україні 50 бронетранспортерів M113. У листопаді країна має отримати американські бронемашини JLTV натомість.

Крім того, Литва надає допомогу, ремонтуючи техніку. Напередодні Литва відремонтувала для України пошкоджені під час військових дій самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, які ЗСУ отримали від Німеччини.

Також Литва бере участь у забезпеченні українських солдатів зимовою екіпіровкою.

Вільнюс також закликав союзників з НАТО відкривати свої запаси для України.

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