У МЗС країни наголосили, що зараз аргументи, які використовувалися раніше, більше не актуальні.

Збройні Сили України можуть звільнити свої території за допомогою зброї стандартів НАТО.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав в інтерв'ю Укрінформу.

"Литва завжди на всіх можливих рівнях відстоювала позицію, що Україні потрібно "все, що ми маємо", не наводячи жодних аргументів на кшталт "ми просто даємо "джавеліни" та "стінгери" та може ще щось. Стало зрозуміло, що українська армія спроможна і здатна, використовуючи зброю стандартів НАТО успішно відвоювати окуповані території. Зараз ми перебуваємо у точці, коли аргументи, які використовувалися раніше, більше не актуальні", - наголосив він.

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Ландсбергіс заявив, що наразі країни-союзники не можуть пояснювати свої відмови у постачанні зброї тим, що "вона є дуже технологічно складною, щоб навчати та тренувати українських військових", чи те, що зброю може бути "втрачено" або "знищено".

"Я вже неодноразово про це казав і зараз повторю, що всі наші запаси потрібно відкрити для української армії", - зазначив міністр.

Він додав, що наразі існують платформи у різних країнах, де українці проходять військовий вишкіл.

"Якщо десь ще тривають дебати, це прикро, тому що чим довше вони тягнутимуться, тим довше тягнутиметься війна", - додав він.

Вступ України до НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський у відповідь на спробу анексії Росією окупованих територій підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу повинні оформити всі держави-члени.

Як підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, де-факто Україна вже є членом Альянсу, треба оформити це де-юре.

Того ж дня, 30 Вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до НАТО відкриті, але зараз увага зосереджується на оборонній підтримці України у війні, розпочатій проти неї РФ.

2 жовтня президенти 9 країн Центральної та Східної Європи підписали спільну заяву про підтримку членства України в НАТО. Глави держав підкреслили, що підтримують рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року щодо майбутнього членства України.

Очікується, що обговорення членства України у Північноатлантичному альянсі почнеться в середині жовтня.

Дещо раніше у Литві заявили, що НАТО без України буде позбавлене сенсу.

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