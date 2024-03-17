Президент Чехії переконаний, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, або виснаженням і усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що наразі неможливо собі уявити, що Україні та Росії вдасться домовитися про припинення війни, повідомило Radio Prague International.

"Усі пропозиції Росії досі були фактично диктатом. Кремль представив свій список умов, які він як агресор не має права виставляти", - зазначив Павел.

Президент Чехії переконаний, що війна в Україні закінчиться або поразкою однієї зі сторін, що воюють, або виснаженням і усвідомленням того, що ніхто не зможе повністю досягти своїх цілей. За його оцінкою, може настати момент, коли "Москві і Києву стане ясно, що продовження конфлікту означає лише нові витрати, страждання і втрати без надії на успіх".

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Водночас Павел вважає, що може минути ще багато часу, перш ніж ситуація дійде до такої точки, а збитки для обох сторін, як в економічному плані, так і з погляду кількостей жертв, уже дуже вагомі.

Петр Павел про війну в Україні

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що війська НАТО можуть надавати допомогу безпосередньо на території України. Таке рішення не порушуватиме жодних міжнародних правил. Він зазначив, що необхідно проводити чітку відмінність між розгортанням бойових військ і можливим залученням військ до деякої "допоміжної" діяльності і НАТО вже має такий досвід.

Раніше Павел вже заявляв, що війна в Україні не закінчиться в осяжному майбутньому, і жодна зі сторін не зможе досягти поставлених цілей.

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