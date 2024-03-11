Петро Павел нагадав, що після початку вторгнення в Україну Москва заявила, що будь-хто, хто надає Києву будь-яку допомогу, стане законною мішенню.

Війська НАТО можуть надавати допомогу безпосередньо на території України. Таке рішення не порушуватиме жодних міжнародних правил.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що необхідно проводити чітку відмінність між розгортанням бойових військ і можливим залученням військ до певної "допоміжної" діяльності і НАТО вже має такий досвід.

"Слід пам'ятати, що після анексії Криму та окупації частини Донбасу, що по суті було агресією, хоча й у набагато менших масштабах, ніж сьогодні, на українській території діяла навчальна місія НАТО, до якої свого часу входило більше ніж 15 країн та нараховувалось близько 1000 осіб. З точки зору міжнародного права і Статуту ООН ніщо не заважало б військам країн-членів НАТО - як і цивільним особам, наприклад, - допомагати в роботі на Україні", - цитує політика видання Euractiv.

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При цьому він не став заперечувати, коли його запитали, чи підтримає він участь військ НАТО в прямій підтримці України на її території.

"Я б, звичайно, не відмовився від дебатів щодо цього питання. Якби ми могли домовитися з союзниками, що, наприклад, замість того, щоб навчати українських солдатів на території країн-членів НАТО та перевозити тисячі військових, скажімо, у Польщу чи Чехію, набагато розумніше було б перевезти кілька десятків інструкторів на українську територію та навчати там українських солдатів", - пояснив Павло.

Крім того, він нагадав, що після початку російського вторгнення в Україну Москва заявила, що будь-хто, хто надає Україні будь-яку допомогу, стане законною мішенню.

"Сьогодні ми не тільки постачаємо Україні стрілецьку зброю, ми постачаємо їй танки, можливо, скоро ми постачатимемо їй літаки, ми постачаємо їй крилаті ракети середньої дальності, і при цьому не було жодного нападу на територію НАТО. Росія прекрасно розуміє, що це було б порушенням закону набагато більшого масштабу, ніж те, що вона робить зараз", - заявив президент Чехії, додавши, що Росія знає про силу НАТО.

За його словами, західні союзники повинні мати мужність захищати свою діяльність юридично, "тому що допомога в навчанні та обслуговуванні техніки в суверенній країні не є бойовими діями".

Можливе відправлення військ НАТО в Україну - останні новини

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що існує теоретична можливість, що в Україну відправлять війська країн НАТО. При цьому видання The Hill писало, що цією заявою Макрон припустився дипломатичної помилки, яка пішла всім на користь.

Пізніше президент Франції ще раз підтвердив свої наміри, додавши, що такий сценарій можливий у разі значного погіршення ситуації на фронті - прорив військ РФ до Києва або Одеси.

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