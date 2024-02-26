Петр Павел вважає, що Путін після переобрання спробує досягти своїх цілей.

Війна в Україні не закінчиться в осяжному майбутньому. Жодна зі сторін не зможе досягти поставлених цілей.

"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано", – цитує президента Чехії Петра Павела Czech Radio.

На його думку, президент РФ Володимир Путін після переобрання спробує досягти своїх цілей хоча б частково. Йдеться про повний контроль над окупованими регіонами, "особливо над Донбасом".

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Президент Чехії вважає, що взаємна втома від війни, ймовірно, призведе до переговорів між Україною і Росією. Водночас Київ заявляв, що не сяде за стіл переговорів з Москвою, тому що РФ не виконала вимогу про виведення військ з українських територій.

Війна в Україні - прогнози

У серпні 2023 року віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук закликала українців готуватися до того, що війна триватиме довго, і не закінчиться наступної весни.

У той же час глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що війна з Росією не триватиме занадто довго, тому що російські загарбники фізично цього не потягнуть.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін програє в довгій війні.

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