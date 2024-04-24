Однак поки що ЄС готовий передати Україні лише банківські відсотки, нараховані на ці активи.

У Європарламенті стає все більше прихильників ідеї остаточної конфіскації та передачі на потреби України заморожених російських активів. Про це пише DW.

Напередодні у Європарламенті відбулися дебати щодо використання заморожених активів російського Центробанку "для підтримки перемоги і відновлення України". Як зазначає видання, "переважна більшість депутатів" під час цієї дискусії підтримали пропозицію Єврокомісії передати банківські прибутки від цих активів на військову допомогу Україні.

Однак йдеться саме про нараховані відсотки на ті російські депозити, які зберігаються в Європі. "Багато парламентаріїв наполягають, що цього недостатньо. Вони навели різні аргументи на користь конфіскації всієї суми російських активів для підтримки України – у світі їх приблизно 300 мільярдів євро, з яких близько 220 мільярдів – у Євросоюзі", – пише DW.

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Спецдоповідач Європарламенту щодо Росії Андрюс Кубілюс наголосив, що така конфіскація була б цілком законною, адже міжнародне право і рекомендації ООН дають право державам застосовувати контрзаходи, щоб змусити агресора виконувати свої юридичні зобов'язання.

Кубілюс нагадав, що США вдавалися саме до таких дій із державними коштами Ірану в 1981 році та Іраку в 1992 році, щоб компенсувати збитки, завдані Кувейту. А тепер, після схвалення Конгресом, адміністрація США застосує цей механізм для конфіскації 20 мільярдів доларів російських активів, заморожених на території Сполучених Штатів.

Втім проросійське лоббі в Європарламенті наполягає на тому, що така конфіскація буцімто є "піратством". Зокрема так висловилася "незалежна" депутат від Словаччини Катаріна Рот-Неведялова та двоє ірландських парламентаріїв від Лівої партії, які зазвичай займають проросійську позицію.

Закриваючи дебати, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запевнив, що поки що Євросоюз не збирається конфісковувати заморожені активи Центробанку РФ, "тому що немає достатньої ясності про те, що ми можемо робити, а що ні". "Звичайно, ми були б дуже раді, якби змогли взяти ці 300 мільярдів євро, - сказав Боррель. - Ми продовжимо вивчення цього питання і звернемося по юридичну допомогу, аби зрозуміти, що ще можливо зробити".

Доля заморожених активів РФ: останні новини

Як писав УНІАН, Конгрес США ухвалив законопроєкт про використання на користь України російських активів, які були заморожені в американській юрисдикції. Україна в рамках цієї процедури може отримати близько 8 мільярдів доларів.

Також ми розповідали, що Швейцарія заблокувала 13 мільярдів франків (14,3 мільярда доларів) російських активів, що перебувають у країні. Швейцарська влада каже, що вже заморозила все, що підлягало подібним обмеженням.

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