Швейцарія заблокувала російські активи на $14 мільярдів.

Швейцарія заблокувала 13 мільярдів франків (14,3 мільярда доларів) російських активів, що перебувають у країні, пише Bloomberg.

У 2023 роцы влада Швейцарії заморозила ще 580 мільйонів франків фінансових активів і ще два об'єкти нерухомості, повідомив у вівторок Державний секретаріат з економічних питань (SECO). Загалом заморожено 17 об'єктів нерухомості, а також розкішні автомобілі, твори мистецтва та меблі.

Загальна вартість заморожених приватних активів станом на кінець 2023 року становила 5,8 млрд франків, повідомили в SECO. Це зниження порівняно з 2022 роком відображає втрати вартості. Заморожені активи центрального банку становлять 7,24 мільярда франків.

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На запитання під час пресконференції, чи всі російські активи, які мають бути заблоковані згідно з чинним законодавством, Саймон Плюс, голова відділу санкцій SECO, відповів: "Я навряд чи можу собі уявити, що будуть ще якісь серйозні зміни. Основна частина заблокованих активів фактично заморожена вже два роки".

Заморожені російські активи - що відомо

У березні віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель пропонував спрямувати надприбутки із заморожених активів на закупівлю зброї для України.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель сказав, що Європейський Союз не боїться реакції Москви в цьому питанні.

Як писав Financial Times, Євросоюз може надати Україні перший прибуток від заморожених активів РФ уже в липні цього року. Україна отримає від 2 до 3 мільярдів євро залежно від процентних ставок.

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