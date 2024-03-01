Посадовці та юристи G-7 розглядають кілька варіантів.

США та їхні європейські союзники кажуть, що вони мають намір використати заморожені російські активи. Усі вони погоджуються, що кошти мають залишатися закритими для Росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відбудові України. Але вони розходяться з приводу того, чи законно переходити Рубікон, конфіскуючи активи, пише Bloomberg.

Зазначається, що зростає бажання розглянути те, що колись вважалося надризикованим. США активно виступають за такий крок. Великобританія також висловила підтримку арешту активів.

Найбільшу обережність висловили Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк. За словами людей, обізнаних з цим питанням, вони стурбовані помстою з боку Росії проти європейських активів, а також впливом на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти.

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"Небезпека полягає в тому, що такий рішучий крок створить прецедент – змусить інші країни уникати зберігання своїх резервів у західних валютах на випадок, якщо вони одного разу піддадуться подібним штрафам", – йдеться у статті.

Посадовці та юристи G-7 розглядають ряд варіантів, які вони можуть запропонувати національним лідерам на їхній червневій зустрічі в Італії, оскільки будь-який крок вимагатиме політичного рішення на найвищому рівні.

За словами журналістів, усі пропозиції несуть певний ризик. Деякі з них передбачають використання російських активів як застави для залучення готівки через продаж облігацій, які будуть випущені Україною або спрямовані на неї.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що ЄС зосереджений на пошуку "юридично безпечного кроку, який також можна реалізувати в короткостроковій перспективі".

Вказується, що один обхідний шлях передбачає використання активів без їх фактичного захоплення. Таким чином вони можуть надати заставу для України, не торкаючись активів. Цей план позбавляє ризик конфіскації, але не усуне його повністю.

Інші розглянуті шляхи включають залишення активів недоторканими та використання їх як заставу для облігацій, проданих на світових ринках, для залучення коштів для України.

Водночас, очікуючи більш амбітної політики, ЄС повільно просувається до планів запровадження податку на прибутки, отримані від заморожених коштів, пише агентство.

Заморожені активи РФ

Міністр фінансів США Джанет Єллен висловила найсильнішу публічну підтримку ідеї конфіскації приблизно 300 мільярдів доларів із заморожених активів центробанку Росії та використання їх для довгострокової реконструкції України.

Водночас фанцузький міністр фінансів Бруно Ле Мер виступив у G7 проти конфіскації заморожених російських активів на суму близько 300 млрд дол.

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