США продовжують інтенсивно працювати над деескалацією напруженості на Близькому Сході.

Переговори про припинення вогню на Близькому Сході "зараз досягли завершальної стадії", Вашингтон працює з Єгиптом і Катаром, щоб укласти угоду, аби уникнути будь-якої ескалації. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Euronews.

За словами дипломата, кожен у регіоні повинен розуміти, що подальші атаки лише продовжують конфлікт, нестабільність та незахищеність для всіх.

"А подальші атаки лише підвищують ризик небезпечних результатів, які ніхто не може передбачити і ніхто не може повністю контролювати. Вкрай необхідно, щоб усі в регіоні проаналізували ситуацію, усвідомили ризик прорахунків і ухвалили рішення, які заспокоять напруженість, а не посилять її. Це особливо важливо з огляду на вирішальний момент, в якому ми перебуваємо на переговорах про припинення вогню в Газі", - підкреслив держсекретар США. Відео дня

Видання зазначає, що коментарі Блінкена прозвучали після його зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром закордонних справ Австралії Пенні Вонг і віце-прем'єр-міністром і міністром оборони Австралії Річардом Марлзом в Аннаполісі.

Конфлікт на Близькому Сході - останні новини

Днями президент США Джо Байден пригрозив Нетаньяху припиненням допомоги Ізраїлю. Він застеріг прем'єр-міністра країни від ескалації через зростання ризику регіональної війни.

Раніше УНІАН повідомляв, що США перекидають більше кораблів та винищувачів на Близький Схід через погрози з боку Ірану. За даними Reuters, Вашингтон готується до того, що Тегеран виконає свою обіцянку відповісти на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

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