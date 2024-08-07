США передислокують літаки на свою базу на Близькому Сході.

США направили винищувачі на свою базу на Близькому Сході в рамках підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.

Як повідомляє The Times of Israel, близько дюжини винищувачів F/A-18 і розвідувальний літак E-2D Hawkeye вилетіли з авіаносця USS Theodore Roosevelt в Оманській затоці і прибули на військову базу США на Близькому Сході в понеділок.

Як пише видання, міністр оборони США Ллойд Остін наказав посилити військову присутність у регіоні, оскільки чиновники занепокоєні ескалацією насильства на Близькому Сході після вбивств минулого тижня високопоставленого командира Хезболли в Лівані та головного політичного лідера ХАМАС в Ірані внаслідок імовірних ізраїльських ударів.

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"Очікується, що наземне розміщення літаків ВМС буде тимчасовим, оскільки ескадрилья винищувачів ВПС F-22 прямує на ту саму базу зі своєї домашньої станції на Алясці. Очікується, що близько дюжини F-22 прибудуть на Близький Схід найближчими днями", - пише видання.

При цьому, як зазначає The Times of Israel, неясно, як довго всі літаки залишатимуться разом на базі. Це може залежати від розвитку ситуації в найближчі кілька днів.

Ситуація на Близькому Сході

Як повідомляв УНІАН, після вбивства глави політбюро ХАМАС Ісмаїла Ханії Іран накинувся на Ізраїль зі звинуваченнями і заявив про "суворе покарання". Низка країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція та Канада, закликала своїх громадян якнайшвидше покинути Ліван. Україна вже евакуювала 30 своїх громадян із Лівану.

ЗМІ писали, що Ізраїль готується до багатоденного обстрілу з двох напрямків.

Ліванське збройне угруповання "Хезболла" здійснило серію безпілотних і ракетних атак на північ Ізраїлю у вівторок, але попередило, що його довгоочікувана відплата за вбивство Ізраїлем одного з високопоставлених чиновників угруповання ще попереду.

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