Глава Білого дому під час "жорсткої" приватної розмови зажадав від Нетаньяху припинити ескалацію напруженості в регіоні.

Президент США Джо Байден застерігає прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху від ескалації через зростання ризику регіональної війни. Про це з посиланням на двох американських чиновників повідомляє Axios.

Зазначається, що глава Білого дому під час "жорсткої" приватної розмови зажадав від Нетаньяху припинити ескалацію напруженості в регіоні, негайно перейти до угоди щодо заручників у Газі та припинення вогню.

"Байден і його головні помічники глибоко розчаровані наслідками вбивств Ізраїля у Бейруті та Тегерані, які відбулися менш ніж через тиждень після першого візиту Нетаньяху в Овальний кабінет за чотири роки", - йдеться у матеріалі. Відео дня

За даними видання, офіційні особи США не шкодують ані про смерть верховного військового командувача Хізбалли Фуада Шукра, який брав участь у вбивстві 241 американського морського піхотинця в Бейруті в 1983 році, ані про вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

"Але вони вважають, що Нетаньяху тримав Байдена в невіданні щодо його планів здійснити вбивства. ... Адміністрація Байдена поставила угоду про заручників і припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у центр усієї своєї післявоєнної стратегії на Близькому Сході. Байден особисто бере участь у зусиллях щодо досягнення угоди та вважає це ключовим елементом своєї спадщини протягом шести місяців, що залишилися на посаді", - пише ЗМІ.

Офіційні особи США повідомили журналістам, що Байден подзвонив Нетаньяху, щоб обговорити спільну військову підготовку США та Ізраїлю до відплати з боку Ірану та Хезболли, але також дати зрозуміти, що він не задоволений напрямком, який обрав ізраїльський прем’єр-міністр минулого тижня.

"Байден поскаржився Нетаньяху, що вони щойно говорили минулого тижня в Овальному кабінеті про забезпечення угоди щодо заручників, але замість цього Нетаньяху здійснив убивство в Тегерані. ... Байден також попередив Нетаньяху, що якщо ситуація знову загостриться, він не повинен розраховувати на те, що США виручять його", - йдеться у матеріалі.

Водночас видання зазначає, що в офісі прем’єр-міністра Ізраїля заявили, що Нетаньяху "цінує американську підтримку, і як прем’єр-міністр Ізраїлю він діє виключно відповідно до потреб безпеки держави Ізраїль".

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

США перекидають більше кораблів та винищувачів на Близький Схід через погрози з боку Ірану. Іран може масштабно атакувати Ізраїль, як це було 13 квітня, вважають експерти.

Зокрема, Reuters вказує, що США готуються до того, що Іран виконає свою обіцянку відповісти на вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії.

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