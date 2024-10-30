На думку парламентаріїв, дозвіл захистить небо Польщі та допоможе Україні в захисті.

Члени Палати представників Конгресу США від обох партій закликають президента Джо Байдена дати дозвіл Польщі збивати російські ракети над Україною. Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що з відповідним листом до глави Білого дому звернулися лідери двопартійної Комісії США з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) Джо Вілсон (Республіканська партія) і Стів Коен (Демократична партія). Вони, зокрема, просять Байдена "надати Польщі повноваження перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у повітряний простір Польщі".

Автори вказують, що запит ґрунтується на тому, що Польща намагається використати свої щити протиповітряної оборони та, можливо, розширити їх, що захистить її небо від російських ракет, але також допоможе Україні в захисті.

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"Незважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію через гібридну війну - порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру та спроби дестабілізувати демократичні інститути - ми вагалися протистояти цим загрозам рішуче, дозволяючи Росії вести війну проти Альянсу з мінімальними наслідками", - йдеться у листі.

За словами конгресменів, у цьому контексті прохання Польщі щодо перехоплення та нейтралізації ракет над Україною є одночасно необхідним і терміновим як механізм підтримки України та захист передньої лінії кордонів НАТО.

Збиття Польщею російських ракет - останні новини

Польща "конституційно зобов'язана" збивати ракети РФ, але НАТО забороняє це робити. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський.

Тим часом більшість поляків (58,5%) підтримують збивання російських об'єктів над Польщею. Водночас проти такої ініціативи виступають лише 22,1% громадян цієї країни.

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