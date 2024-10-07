Польща та її сусіди готуються до того, щоб боротися з Росією поодинці, зазначає аналітик.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський заявив, що Польща "конституційно зобов'язана" збивати ракети, що прямують на її територію, однак НАТО забороняє це робити. Як пише оглядач The Times Едвард Лукас, якщо Росія викликає у прикордонних країн НАТО страх, то Америка - розчарування через свою нерішучу позицію.

"Деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони хотіли б отримати таку ж сильну відповідь на набагато частіші атаки на них", - зазначає аналітик.

Як заявив головний дипломат Литви Габріелюс Ландсбергіс, у США "є засоби, щоб проводити реальні червоні лінії, коли вони цього хочуть, то чому ми не можемо зробити це для НАТО?"

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Аналітик зазначає, що, хоча Польща, а також країни Балтії та Скандинавії сподіваються, що Україна зможе перемогти, і надають їй величезну допомогу, однак вони побоюються, що Росія може здобути перемогу завдяки своїй чисельності:

"Як би не закінчилася війна, за кілька років Росія буде готова до нової війни. НАТО не готове до цього, у нього немає достатніх запасів, планів і зброї... Тому Польща та її регіональні союзники спішно готуються до найгіршого і до того, щоб у разі потреби битися поодинці".

Захист українського неба

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польща прагнуть розробити механізм спільного збивання російських ракет і дронів над територією України. У Польщі зазначають, що з цього приводу говоритимуть із країнами-членами НАТО.

Водночас, представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що ескалація конфлікту не була б корисною ні для України, ні для Польщі.

Згодом Сікорський заявив, що Польща має право збивати російські ракети в українському повітряному просторі, якщо вони загрожують атомним електростанціям.

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