Журналісти відзначили, що кожен член сім'ї так мул інакше пов'язаний з бізнесом Пригожина.

Найближчі родичі ватажка приватної військової кампанії "Вагнер" Євгенія Пригожина спокійно подорожували Європою. Всі вони пов'язані з бізнесом "кухаря Путіна".

За інформацією видання Financial Times, його молодша донька Вероніка за чотири дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну брала участь у кінних змаганнях в Іспанії. З 2014 року дочки Пригожина Вероніка та Поліна брали участь у сотнях змагань, включаючи Німеччину, Францію, Португалію, Італію, Бельгію та Іспанію.

При цьому після введення санкцій відносно ватажка ПВК та його сім'ї в 2019 році, майже всіх коней перереєстрували на інших людей, а його дочки продовжили виступати в країнах Європи.

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Крім того, старша дочка Пригожина володіла часткою компанії "Лахта Плаза", яка пізніше перейшла до сина Пригожина Павла. 18-річна Вероніка наприкінці 2022 року стала власницею компанії "Ред Старс", яка володіє однойменним готелем у Санкт-Петербурзі. Саме щодо неї ще не вводили санкції.

"Озираючись назад, ми повинні були звернути увагу на цих людей набагато раніше, ніж ми це зробили. Ми повинні були виявити членів сім'ї та афілійованих осіб, які неминуче почали сприяти ухиленню від санкцій", - заявив експерт з санкцій Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень тому Кітінг.

При цьому зазначено, що санкції США, які запровадили у 2022 році, виявилися менш ефективними, ніж передбачалося. Це пов'язано з особливістю мережі компаній Пригожина. Компанії взаємодіють з різним ступенем близькості до групи "Конкорд".

Зазначається, що з 2008 по 2017 роки мати "кухаря Путіна" Віолетта Пригожина, яка також потрапила під санкції ЄС, володіла "Конкорд Менеджмент і Консалтинг". У березні 2023 року вона довела, що останні п'ять років вона не мала прямого відношення до цього бізнесу.

Крім того, Віолетта Пригожина є засновницею художньої галереї "Барви життя", яка має ділові зв'язки з компаніями її сина. Також її з бізнесом Пригожина пов'язує і чоловік Самуїл Жаркой, який був топ-менеджером "Конкорд менеджмент і консалтинг" та "Конкорд кейтеринг".

Санкції проти Євгена Пригожина - що відомо

Євген Пригожин став фігурантом у справі про втручання Росії у вибори в США. Його звинувачують в організації так званої "фабрики тролів", які працювала на Дональда Трампа. У 2019 році Мінфін США ввів обмеження на яхти і кілька приватних літаків Пригожина.

15 жовтня 2020 року Європейський Союз ввів санкції проти російського бізнесмена Пригожина. Рішення ухвалили разом із санкціями проти шести громадян Росії, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального.

26 січня 2023 року США продовжили затягувати санкційний зашморг на шиї ватажка ПВК "Вагнер" і ввели санкції проти самої кампанії і ряду російських чиновників, пов'язаних з ПВК.

13 квітня 2023 року ЄС ввів санкції щодо двох організацій Пригожина - приватної військової кампанії і медіакомпанії РІА ФАН.

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