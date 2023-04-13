Європейський союз 13 квітня ввів санкції щодо двох організацій Євгена Пригожина. Йдеться про приватну військову кампанію "Вагнера" та медіакомпанію РІА ФАН.
"ПВК "Вагнера" очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року і бере активну участь в агресивній війні Росії проти України", - йдеться відповідному документі ЄС.
Зазначається, що "вагнерівці" несуть відповідальність за підтримку дій, спрямованих на підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Також у списку санкцій опинилася ще одна компанія "кухаря Путін" - РІА ФАН, яка веде пропагандистську діяльність та займається дезінформацією.
"РІА ФАН входить до складу медіагрупи "Патріот", російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Євген Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою і дезінформацією про агресивну війну Росії проти України", - зазначено в документі.
Санкції проти ПВК "Вагнер" - що відомо
26 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти ПВК"Вагнер" і ряду російських чиновників, пов'язаних з приватною військовою компанією.
Відзначається, що Вашингтон визнав ПВК міжнародною злочинною організацією і ввів санкції щодо ключових осіб і структур, пов'язаних з найманцями.