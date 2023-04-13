Найманців Пригожина викрили в підтримці дій, спрямованих проти суверенітету України, і нападі на міста.

Європейський союз 13 квітня ввів санкції щодо двох організацій Євгена Пригожина. Йдеться про приватну військову кампанію "Вагнера" та медіакомпанію РІА ФАН.

"ПВК "Вагнера" очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року і бере активну участь в агресивній війні Росії проти України", - йдеться відповідному документі ЄС.

Зазначається, що "вагнерівці" несуть відповідальність за підтримку дій, спрямованих на підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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Також у списку санкцій опинилася ще одна компанія "кухаря Путін" - РІА ФАН, яка веде пропагандистську діяльність та займається дезінформацією.

"РІА ФАН входить до складу медіагрупи "Патріот", російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Євген Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою і дезінформацією про агресивну війну Росії проти України", - зазначено в документі.

Санкції проти ПВК "Вагнер" - що відомо

26 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти ПВК"Вагнер" і ряду російських чиновників, пов'язаних з приватною військовою компанією.

Відзначається, що Вашингтон визнав ПВК міжнародною злочинною організацією і ввів санкції щодо ключових осіб і структур, пов'язаних з найманцями.

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