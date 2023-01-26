Серед осіб, які потрапили в американський список - фінансист президента РФ Володимира Путіна.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти ПВК "Вагнер" й ряду російських чиновників, пов'язаних з приватною військовою компанією.

Як повідомляє прес-служба відомства, Вашингтон визнав ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією й ввів санкції щодо ключових осіб і структур, пов'язаних з вагнерівцями. У список також потрапили особи, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом Москви, а також члени сім'ї союзників Путіна. Також санкції вели проти двох осіб, причетних до спроб Росії анексувати частини України.

"У той час як санкції і заходи експортного контролю щодо Росії з боку нашої міжнародної коаліції продовжують набирати силу, Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку - в тому числі через жорстоку групу "Вагнера" - для продовження своєї несправедливої війни проти України", - заявила міністр фінансів США Джанет Л. Йеллен.

За даними CNN, Держдеп США також ввів санкції:

проти трьох керівників Федеральної служби виконання покарань Росії, яка брала участь у вербуванні найманців до складу ПВК "Вагнер". Серед них глава Федеральної служби виконання покарань РФ в Тулі Іван Прокопенко;

​проти віце-прем'єр-міністра, міністра промисловості та торгівлі;

проти голови виборчої комісії Ростовської області;

проти фінансиста президента РФ Володимира Путіна.

США також ввели санкції щодо дружини глави Татарстану Гульсіни Мінніханової, директора ФСВП Аркадія Гостєва та засновника Yota Сергія Адоньєва.

Діяльність ПВК "Вагнер"

Раніше в Держдепі анонсували, що Вашингтон активно працює над "нейтралізацією" діяльності ПВК "Вагнер". Тоді радник Держдепартаменту США Дерек Чолле заявив, що Америка не буде просто спостерігати за спробами організації вербувати до своїх лав найманців з усіх куточків світу.

До цього президент Сербії Олександр Вучич в ефірі місцевого телебачення заявив, що Росія повинна припинити вербування сербів в "групу Вагнера" для участі у війні проти України.

Наразі найманці ПВК "Вагнер" беруть активну участь у війні проти України. Повідомлялося про загибель 40 тисяч завербованих ув'язнених.

Нещодавно в мережі з'явилися кадри величезного кладовища військової компанії. Суспільство шокувала кількість безіменних могил.

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