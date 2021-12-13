Під санкції потрапили також три пов’язані з нею компанії.

Рада ЄС затвердила санкції проти групи членів приватної військової компанії "Вагнера" та трьох енергетичних компаній, пов'язаних із нею.

Читайте такожУ Зеленського заявили, що США переклали в інший "кошик" санкції проти "Північного потоку-2" і плани відключити РФ від SWIFTПро це повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter-акаунті.

"Санкції проти групи "Вагнера", 3 енергетичних компаній, а також 8 осіб, пов'язаних з угрупованням найманців, наразі затверджено", - написав журналіст.

Він зазначив, що рішення буде пізніше опубліковане в офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, 15 листопада віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про можливість запровадження санкцій проти бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнера".

Тоді Боррель заявив, що дії російських найманців в африканських країнах призводять до погіршення безпекової ситуації та посилення міграційних потоків до ЄС.

Найманці ПВК "Вагнер" воюють по всьому світу на боці гібридних російських військ, зокрема в Сирії та на сході України. Українські розвідники їх вперше зафіксували на Донбасі ще у 2014 році. При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК "Вагнер".

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Автор: Екатерина Малюга