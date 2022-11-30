Спочатку в зону влетіли китайські винищувачі, а потім вони повернулися в супроводі російських.

У зону дії протиповітряної оборони Південної Кореї двічі входили китайські винищувачі. Один раз самостійно, а другий — у супроводі російських літаків. Корея у відповідь на це підняла в повітря свої винищувачі.

Як передає портал Sky News, в Об'єднаному комітеті начальників штабів заявили: "Наші військові направили винищувачі ВПС перед входом китайських і російських літаків в зону дії ППО для реалізації тактичних заходів в рамках підготовки до можливих непередбачених обставин".

Повідомляється, що два китайські бомбардувальники Н-6 увійшли і покинули ідентифікаційну зону ППО Південної Кореї приблизно о 5:50 за місцевим часом. А через кілька годин військовослужбовці країни зафіксували другий захід літаків КНР, але вже в супроводі російських бомбардувальників Ту-95 і винищувачів Су-35. Повітряний простір Південної Кореї вони не порушували.

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Японія теж підняла свої ВС, коли бомбардувальники КНР перелетіли зі Східно-Китайського моря в Японське. Нагадаємо, зона ППО — це простір, в якому країни вимагають від чужих літаків здійснити спеціальні кроки для ідентифікації себе. Ця територія не регулюється міжнародними правилами. Москва не визнає зону дії ППО Південної Кореї, а Пекін заявив, що це не повітряний простір країни, і тут повинна бути свобода переміщення.

Ситуація в Південній Кореї

Останнім часом зросла напруга між Сеулом і Пхеньяном. Ракета Корейської Народно-Демократичної Республіки на початку листопада впала в море на території Південної Кореї. Це сталося вперше в історії.

Через два дні після інциденту КНДР підняла в небо близько двохсот літаків. У відповідь на такі дії Південна Корея задіяла 80 винищувачів, включаючи реактивні літаки-невидимки. Представник Пентагону в коментарі ситуації заявив, що режиму Кіма прийде кінець після ядерної атаки на Штати або союзників.

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