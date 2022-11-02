У Сеулі заявили про "неприйнятне" порушення кордонів.

Корейська народно-демократична республіка запустила ракету, яка перетнула морський кордон з Південною Кореєю. Снаряд впав менш ніж за 60 км від міста Сокчхо.

У свою чергу Сеул випустив три ракети класу "повітря-земля", які впали приблизно на такій же відстані за Північною обмежувальною лінією, повідомляє BBC.

При цьому військові Південної Кореї заявили, що пуск ракет КНДР - "неприйнятне" порушення кордонів. Відзначається, що 2 листопада Північна Корея випустила не менше 10 ракет в східному і західному напрямках.

Відео дня

Ситуація між КНДР та Південною Кореєю - що відомо

Ситуація на Корейському півострові останнім часом загострилася. Пхеньян провів випробування ряду ракет, які можуть бути використані для ядерних боєголовок. Крім того, в Північній Кореї прийняли закон, який дозволяє попереджувальний ядерний удар.

У той же час деякі експерти сумніваються, що КНДР зможе першою застосувати ядерну зброю.

1 листопада КНДР пригрозила США і Південній Кореї через військові навчання. У Пхеньяні заявили, що"США і Південна Корея зіткнуться з лякаючою відповіддю і заплатять найжахливішу ціну в історії". Повідомляється, що Кім Чен Ин може готуватися до випробування ядерної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: