Королеву Єлизавету II зобразили в урочистому вбранні, де поруч з нею стоять статуї її улюбленців.

Пес з України на прізвисько Локі позував для пам'ятника Єлизаветі II у Великій Британії, де її зобразили в оточенні своїх домашніх улюбленців, а саме трьох коргі, інформує BBC Україна.

Скульптор Хайвел Претлі, який зобразив Єлизавету II серед її тваринок, підтвердив у коментарі для журналістів, що український коргі був моделлю королівських тварин.

"Так, цей чудовий коргі був однією з моїх собачих моделей", - зазначив він.

За словами власниці собаки Антоніни Кириленко, песик народився у 2019 році в київському розпліднику. Антоніна разом зі своєю родиною переїхала до Лондона у 2020 році.

Жінка розповіла, що одного разу її чоловік йшов на роботу з Локі повз одного з парків Лондона, де їх побачив Претлі.

"Він якраз працював над майбутньою статуєю королеви, мав ескізи і уявляв, що навколо монументу мають бути коргі. Йому сподобався наш пес і він запросив нас у свою майстерню позувати", - додала Антоніна.

Українка підкреслила, що у захваті від результату, адже він "перевищив всі їхні очікування".

Відомо, що висота бронзового пам'ятника становить 2,1 метра. Його створили за кошти меценатів, вартість статуї становить близько 155 тисяч доларів. Пам'ятник складається зі статуї королеви Єлизавети II у святковому вбранні, а також статуй трьох домашніх улюбленців королеви - собак коргі, з якою вони були все її життя.

Смерть королеви Єлизавети II

Королева Великої Британії Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року. Вона прожила 96 років. На наступний день новий король Чарльз III вперше звернувся до нації по телевізору. Він згадував свою матір та наголосив, що буде продовжувати її шлях.

Вже 10 вересня стало відомо, що Чарльз III офіційно став королем Великої Британії. 19 вересня королеву поховали. Вона похована поруч зі своїми батьками, чоловіком та сестрою в стінах каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

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