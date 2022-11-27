Королева ніби знала про швидку смерть і провела останні дні дуже гідно.

Королівський біограф Джайлс Брандрет назвав ймовірну причину смерті Єлизавети II. Офіційною причиною лікарі назвали старість, проте насправді вона могла боротися з серйозною недугою.

Єлизавета II провела останні дні свого життя дуже гідно. Вона нібито здогадувалася про швидку смерть, але не впадала в зневіру, а намагалася здаватися веселою і бадьорою, повідомляє Daily Mail.

6 вересня королева займалася своїми кіньми. Вона обговорювала перспективи свого улюбленця - дворічного коня, якого готували до перегонів. Єлизавета II здавалася всім впевненою і бадьорою, вона зустрілася з Ліз трас і Борисом Джонсоном. Після він розповів, що на зустрічі королева була сповнена гумору і мудрості.

Відео дня

7 вересня у ЗМІ з'явилося фото Єлизавети II, на якому вона виглядає змарнілою, на її руці журналісти помітили синець. Передбачалося, що королеві ставили крапельниці. Поповзли чутки про те, що стан Єлизавети II погіршився. Більш того, попри те, що королева була в гарному настрої, в її оточенні почали думати про те, чи не доведеться найближчим часом оголошувати про початок операції "Лондонський міст" - так називався план на випадок смерті Єлизавети II.

8 вересня Букінгемський палац оголосив про те, що лікарі королеви всерйоз стурбовані її станом. Родичі Єлизавети II починають отримувати інформацію про те, що їм варто вилітати в Балморал (в Шотландію, де проводила останні дні королева). В цей же день стало відомо, що Єлизавета II померла.

"Правда полягає в тому, що Її Величність завжди знала, що її час, що залишився, обмежений. Вона прийняла це з усією грацією, на яку можна було очікувати. Я чув, що у королеви була форма мієломи - рак кісткового мозку - що пояснює її втому, втрату ваги та ті "проблеми з рухливістю", про які нам часто говорили протягом останнього року її життя. Найбільш частим симптомом мієломи є біль в кістках, особливо в області тазу і попереку, а множинна мієлома — це захворювання, яке часто вражає літніх людей", - зазначив біограф.

Смерть королеви Єлизавети II

8 вересня 2022 року померла королева Великобританії Єлизавета II. Їй було 96 років. Після смерті королеви в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Чарльз III провів перше телевізійне звернення до нації. Він говорив про свою матір і обіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня стало відомо, що Чарльз III офіційно став королем Великобританії. 19 вересня відбулися похорон Єлизавети II. Після цього з'явилося перше фото місця поховання королеви. Вона буде спочивати поруч зі своїми батьками, чоловіком і сестрою, в стінах каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Вас також можуть зацікавити новини: