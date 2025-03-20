За його словами, українські ресурси мають "величезну цінність".

Сполучені Штати Америки "дуже скоро" підпишуть з Україною угоду про корисні копалини. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп.

"У нас все дуже добре щодо України та Росії. І одна з речей, яку ми робимо, – це підписання угоди з Україною щодо рідкоземельних металів, які мають величезну цінність", – наводить слова Трампа телеканал CNN.

Раніше прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Білий дім "вийшов за рамки угоди щодо економічних корисних копалин". Зараз США зосереджені на досягненні миру.

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"Це означає, що угода щодо мінералів була тим першим набором рамок, який ви всі бачили на тій дуже публічній зустрічі з президентом Зеленським і президентом Трампом в Овальному кабінеті. Тепер ми зосереджені на довгостроковій мирній угоді", – сказала вона.

Угода щодо корисних копалин України

Угода зі США щодо корисних копалин України обговорюється вже не перший місяць. Вона з'явилася на порядку денному у зв'язку з тим, що, як стверджує Трамп, США витратили на допомогу Україні сотні мільярдів доларів і хочуть повернути свої кошти.

Угода щодо корисних копалин мала бути підписана ще минулого місяця, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Однак тоді в Овальному кабінеті, де крім Зеленського, Трампа і Венса були присутні також журналісти, сталася перепалка. За її підсумками український лідер покинув Білий дім, а документ так і не підписали.

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