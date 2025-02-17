Наразі з американською стороною погоджено розробити більш детальний план щодо обміну корисних копалин на захист, розпоів президент.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне укласти угоду про інвестування в ррзроблення українських корисних копалин, але ця угода має закріплювати конкретні гарантії безпеки. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у режимі відеовключення з Абу-Дабі.

Зокрема, у президента запитали, якими з боку США мають бути гарантії, аби угода про економічне партнерство щодо обміну корисних копалин на захист була укладена.

"У принципі, я думаю, що нічого нового у цій угоді, у цьому напрямку чи бажанні таку угоду мати - нічого нового для світу немає. І відповідні домовленості були у той чи інший час. Можна почитати історію, подивитися на план Маршалла і Другу світову війну, тощо", - сказав Зеленський.

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При цьому, як наголосив президент, питання полягає не у тому, що може дати Україна, а навпаки - "а що Україна може отримати?". На його думку, це дуже важливо.

"Ми дійсно, дуже зацікавлені у тому, щоби підписати угоду зі Сполученими Штатами Америки, як першу. І я вже це говорив, і говорив американським партнерам - у нас є пропозиції від Європи, але всі європейці знають, що Сполучені Штати найбільший був і є стратегічний партнер, і тому ми відкриті для цього", - уточнив Зеленський.

Як сказав глава державм, він говорив Трампу, що Україна хоче підписати угоду.

"Але, коли ми прийшли до деталей, поки що, там немає гарантій безпеки", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що ці гарантії безпеки мають бути окреслені у меморандумі.

"Безумовно, ми розуміємо, що це поки що меморандум. А далі буде глибший документ з деталями", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що віце-президент США Джей Ді Венс погодився з ним, що "краще розробити більш детальний план, договір". Зеленський переконаний:

"Краще підписувати те, що буде мати результат, а не просто про наміри... Тому що, війна йде, і для нас гарантії безпеки важливі".

Він зазначив, що якщо Україна все відкриває для США, а вони інвестують і хочуть на щось розраховувати, то у конретному запиті від США має бути чітко зазначено, що вони дають Україні у гарантіях безпеки.

"Я розумію, що деякі деталі можуть ще змінюватися з часом, але якісь фундаментальні речі мають бути", - додав Зеленський.

За його словами, з порядку денного Україна не знімає питання членства в НАТО. Зеленський сказав:

"І хоч, поки що, партнери не дуже підтримують цей напрямок, але якщо би у цьому папері було хоч щось окреслено про гарантії безпеки, наприклад, НАТО, або альтернатива. Альтернатива - це вже питання гарантій безпеки. Що може бути? І ми про це говорили".

Президент пояснив, що гарантії безпеки мають бути серйозними - передбачати надання зброї та економічних гарантій, фундаментальні і політичні гарантії. Також обов'язкове членство в Євросоюзі. Це також буде економічною гарантією. Разом з тим, мають бути гарантії безпеки для української армії.

"Питання ж не в тому, щоби просто забрати ресурс. Тобто, питання у тому, що ти інвестуєш, щоб до цього ресурсу щось було. Ми не країна сировини. І мені здається, цей момент, що ми не країна сировини, він повинен бути чітко відображений в документі", - сказав Зеленський.

Угода про корисні копалини - останні новини

Чиновники зі США, які зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, запропонували йому підписати документ про мінеральні ресурси України. Згідно з ним у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на нього відмовою.

Також Зеленський заявив, що не дав міністрам підписати угоду про корисні копалини зі США, бо вона не готова і не захищає інтереси України.

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