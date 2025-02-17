Цей план, за інформацією ЗМІ, виглядає як угода про репарації.

Вимога президента США Дональда Трампа про виплату $500 млрд як "відшкодування" від України виходить далеко за рамки контролю США над критично важливими корисними копалинами країни, пише The Telegraph.

ЗМІ підкреслює, що ця угода охоплює порти, інфраструктуру, нафту і газ, а також ширший ресурсний потенціал України.

"Суть контракту, який тиждень тому надійшов на стіл [президенту України] Володимиру Зеленському, зводиться до економічної колонізації України США на невизначений термін. Документ передбачає непідйомний тягар "репарацій", виконання яких практично неможливе", - ідеться в матеріалі.

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Згідно з умовами договору, за інформацією видання, США отримають 50% усіх доходів України від видобутку ресурсів і 50% фінансової вартості всіх нових ліцензій, виданих третім сторонам на майбутню комерціалізацію цих ресурсів.

Крім того, США отримають заставне право на ці доходи, що означає пріоритетні виплати на користь Вашингтона. The Telegraph також підкреслює, що ця угода містить умови, які навіть гірші, ніж фінансові санкції, накладені на Німеччину і Японію після їхньої поразки в 1945 році.

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Раніше УНІАН повідомляв, чому Зеленський не дав підписати угоду про корисні копалини зі США. "Для мене дуже важливо говорити саме про інвестиції в Україну. І це має бути юридично правильно виписано, коректно", - сказав він.

Крім того, у Білому домі розкритикували рішення Зеленського. Високопоставлений чиновник Білого дому назвав таке рішення Зеленського "короткозорим", принаймні на цей момент.

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