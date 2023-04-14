Вони пожертвували чоловіку понад 12 000 доларів.

Тіктокер LuC'ius Allure (Люціус Аллюр) звернувся до своїх глядачів з проханням допомогти зібрати гроші на дім на колесах за 6 000 доларів. У цьому фургоні є намет, кухня та спальні місця для його дітей, який чоловік виховує сам.

Як пише The Insider, Аллюр поскаржився, що більше року живе з дітьми, фактично подорожуючи у машині. Він отримує фінансову допомогу від свого батька, але для нього та двох дітей цього недостатньо.

За перший день відео чоловіка набрало понад 1,4 мільйона переглядів та понад 8 400 коментарів. Глядачі висловлювали підтримку та проявили готовність пожертвувати гроші. За першу добу він отримав понад 800 пожертвувань. Наразі він зібрав вже понад 12 000 доларів.

Відео дня

Наступне відео Аллюр знову зняв у машині. На ньому видно, як його діти сплять на задніх сидіннях, а сам чоловік почав плакати, оскільки побачив пожертвування глядачів.

Зараз Аллюр має понад 84 000 передплатників у TikTok, де він публікує відео про труднощі одинокого батька і розповідає про своє життя в дорозі зі своїми дітьми.

Цікаві новини з TikTok

Нещодавно 5-річний тіктокер з України підірвав мережу і видає нові "перли".

У селі Івахни Уманського району Черкаської області група підлітків зняла державний прапор з могили загиблого військовослужбовця, щоб зняти відео для TikTok. У справу вже втрутилися правоохоронці.

Як розповідав УНІАН, соцмережа TikTok вже давно перейшла з суто розважальної в комерційну. Найбагатші тіктокери заробляють десятки мільйонів доларів на рік.

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