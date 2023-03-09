Поліція відкрила кримінальні провадження.

У селі Івахни Уманського району Черкаської області група підлітків зняла державний прапор з могили загиблого військовослужбовця, щоб зняти відео для TikTok. У справу вже втрутилися правоохоронці.

Як повідомляє поліція Черкаської області, за фактом наруги над могилою військовослужбовця поліція відкрила кримінальні провадження. Правоохоронці встановили чотирьох осіб, причетних до цього інциденту.

Зазначається, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проводять необхідні процесуальні дії для встановлення повних обставин події. Поліцейські також опитують підлітків та їхніх батьків.

Відео дня

"У соціальних мережах шириться інформація про те, що неповнолітні хлопці та дівчата у селі Івахни Уманського району вчинили неправомірні дії на могилі загиблого Героя України. Підлітки зняли з надгробка Прапор, встановлений воїну на знак пошани, та виклали відео свого вчинку до соціальної мережі Тік-ток. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правопорушники встановлені, ними виявилися двоє хлопців та двоє дівчат, віком 14 років. Їх доставили до районного управління поліції, де нині вони разом із батьками дають свідчення. На батьків, за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей складено адміністративні протоколи", – йдеться у повідомленні поліції.

Відомості про інцидент було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою, вчинена за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від чотирьох до семи років. Наразі триває розслідування.

Наруга над могилами в Україні

Наприкінці 2022 року на Одещині хлопець розтрощив понад 90 могил. За даними поліції, до злочину причетний 20-річний місцевий житель. При цьому сам чоловік каже, що не мав ніяких неприязних стосунків із родинами померлих.

В серпні 2022 року поліція встановила пару, що обкрадала могили українських воїнів на Закарпатті. Зловмисники з міста Мукачево причетні мінімум до чотирьох подібних злочинів.

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