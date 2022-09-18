Експерт прогнозує, що це буде обручка і сережки з перлинами.

У королеви Великобританії Єлизавети II була величезна колекція прикрас, однак поховають її лише у двох дуже скромних, але важливих для неї прикрасах.

Як пише видання Мirror, голова відділу комунікацій у Раді з природних діамантів Ліза Левінсон прогнозує, що королеві одягнуть лише дві прикраси в її останню путь.

"Її Величність - неймовірно скромна жінка в душі, яка навряд чи буде одягнена у що-небудь, крім простої валлійської золотої обручки та пари перлинних сережок", - сказала вона.

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Левінсон додала, що, ймовірно, каблучку королеви, яку принц Філіп вручив їй у день заручин, буде передано їхній донці принцесі Анні.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльз III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

А 10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великобританії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

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