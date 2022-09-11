Також людей попросили приносити квіти без обгортки або знімати її перед входом в парк.

Керівництво Грін-парку - одного з королівських парків Лондона - звернулося до відвідувачів з проханням не залишати в парку сендвічі та плюшевих ведмедиків на знак пам'яті по Єлизавету II.

Про це йдеться в заяві управління королівських парків Лондона.

"В інтересах екологічності просимо відвідувачів покладати тільки органічний матеріал, або такий, що або розкладається", – наголошується в повідомленні. Також людей попросили приносити квіти без обгортки або знімати її перед входом в парк.

Будь-які інші предмети, якими відвідувачі Грін-парку хочуть вшанувати пам'ять покійної королеви, працівники парку не дозволятимуть проносити. Це ж стосується і свічок. Виняток зробили лише для листівок і ярликів на букети, які час від часу будуть забиратися.

Після завершення поминальних заходів всі листівки і ярлики заберуть в окреме місце для зберігання.

Річ у тім, що після смерті королеви люди почали приносити в парк сендвічі з джемом і плюшевих ведмедиків. Це пов'язано з відео, яке було знято до платинового ювілею королеви в липні. На відео Єлизавета II та Паддінгтон разом сидять за столом і п'ють чай.

Смерть Єлизавети II:

8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Новий британський король Чарльз III став найстарішим монархом в історії Британії, який коли-небудь сходив на престол.

Похорон королеви Великобританія Єлизавети ІІ відбудеться 19 вересня.

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