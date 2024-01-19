Таке рішення прийняли на випадок нападу з боку РФ або Білорусі.

Естонія, Латвія та Литва побудують протимобільні оборонні споруди на кордонах з Росією і Білорусією. Про це повідомляє естонське Міністерство оборони.

Міністри оборони країн Балтії під час сьогоднішньої зустрічі затвердили концепцію будівництва та підписали відповідну угоду. Глава МО Естонії Ханно Певкур сказав, що метою цих споруд є запобігання військового конфлікту в регіоні. Також на кордонах буде створена мережа бункерів, опорних пунктів і розподільних ліній.

"Будівництво протимобільних оборонних споруд - це ретельно продуманий і зважений проект, необхідність якого випливає з нинішньої безпекової ситуації. Війна Росії в Україні показала, що крім техніки, боєприпасів і живої сили для захисту Естонії з першого метра необхідні і фізичні оборонні споруди на кордоні", - сказав він.

Відзначається, що концепція оборонних споруд заснована на рішеннях, прийнятих на саміті НАТО в Мадриді - союзникам доручили бути готові до захисту території "з першого метра".

"Концепція поєднує заходи щодо запобігання та забезпечення безпеки на місцевості. Елементи на місцевості підтримують дії підрозділів, що обороняються, на опорних пунктах, щоб при необхідності зупинити війська агресора. Елементи розміщуються на місцевості з урахуванням результатів аналізу намірів противника, навколишнього оточення і плану оборони", - йдеться в повідомленні.

Міністри оборони підписали лист про бажання використовувати реактивні системи залпового вогню HIMARS, а також обговорили питання, пов'язані з підтримкою України, розвитком потенціалу та літнім самітом НАТО.

Оновлено о 18:40: Як пише естонське видання Postimees, йдеться про будівництво лінії оборони з 600 бункерів. Більшу частину з них побудують в Іда-Вірумаа і на південному сході Естонії, але деякі будуть розташовані біля Чудського озера.

Один бункер розміром 30-35 квадратних метрів розрахований на 10 осіб, він має витримувати пряме попадання снаряда калібру 152 мм.

Загроза війни з НАТО: останні новини

Як відомо, країни Балтії з першого дня повномасштабної війни активно підтримують Україну. Неодноразово лунали заяви, що РФ може не зупинитися на Україні і розширити свою агресію на сусідні країни.

Глава військового комітету НАТО Роб Бауер сказав, що країнам Альянсу потрібно готуватися до війни з Росією. З аналогічною заявою виступили раніше в Швеції.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також вважає, що війна з Росією можлива. За його словами, це може статися вже через п'ять-вісім років.

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