Глава військового комітету НАТО похвалив шведську владу, яка попередила своїх громадян про необхідність підготовки до війни.

Країнам-членам НАТО не слід розраховувати на те, що вони продовжать жити в мирі, їм потрібно готуватися до війни з РФ, яка сильно торкнеться цивільних.

Таку думку висловив глава військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер в бесіді з журналістами. "Ми повинні усвідомити, що живемо в стані миру, і це не те, що само собою зрозуміле. І саме тому ми готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша. Це і індустріальна база, і також люди, які повинні зрозуміти, що вони відіграють певну роль", - висловив думку Бауер.

Він згадав і похвалив владу Швеції, яка попередила громадян, що потрібно готуватися до війни. "З цього треба починати - з усвідомлення, що не все можна спланувати і не все буде в шоколаді в наступні 20 років", - сказав військовий.

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Наступного тижня НАТО починає масштабні навчання Steadfast Defender 2024, в яких візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців (у тому числі 20 тисяч британських). Ці навчання триватимуть до травня.

Війна НАТО і РФ

Кремль може затіяти війну з НАТО, щоб виправдати свою поразку в Україні. Ймовірно, агресія буде носити гібридний характер, заявив аналітик Валерій Клочко.

А 17 січня держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що у президента РФ Володимира Путіна агресивні задуми, що тягнуться далеко за межі України. За словами держсекретаря, такий сценарій загрожує серйозною небезпекою, оскільки може втягнути США в прямий конфлікт з РФ. "Думаю ,що [Путін] накинеться на Україну по повній програмі, а потім піде на країни НАТО, і, якщо він нападе на країну НАТО, ми будемо зобов'язані допомогти їй відповідно до ст.5 Договору про НАТО", - пояснив ситуацію Блінкен.

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