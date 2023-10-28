До підсумкової декларації вони включили окремий пункт, у якому висловлюється солідарність з Україною, підтримка Формули миру президента Володимира Зеленського.

Країни Латинської Америки вперше засудили російську агресію проти України. Відповідну підсумкову декларацію вони ухвалили на форумі "Вільна Америка".

Зазначається, що латиноамериканські країни ухвалили підсумкову декларацію форуму "Вільна Америка". Це перша спільна позиція християнсько-демократичних партій з чітким засудженням російської агресії проти України, повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

За її словами, в текст декларації включили окремий пункт, у якому висловлюється солідарність з Україною, підтримка Формули миру президента Володимира Зеленського та засуджується російська агресія проти нашої держави.

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"Ми солідарні з народом України, який потерпає від невиправданої, неспровокованої російської агресії. Закликаємо всі країни Америки приєднатися до реалізації Формули миру для досягнення всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні відповідно до Статуту ООН", - вказується у документі.

Кондратюк наголосила, що це вперше, коли вдалося у такому широкому форматі країн Латинської Америки засудити російську агресію проти України. Вперше через такий широкий міжпартійний формат, який об'єднує 34 партії 21-єї держави Латинської Америки, вийшло привернути увагу громадськості та політикуму цього регіону до боротьби, яку веде народ України з Росією.

"Маємо чудовий результат спільної та наполегливої роботи моєї команди разом з посольством України в Мексиці на чолі з пані послом Оксаною Драмарецькою. Це також великий успіх делегації Верховної Ради України, яку я очолювала, як віцеспікерка. Ми взяли безпосередню та найактивнішу участь у роботі форуму "Вільна Америка" і відчули дуже прихильне ставлення та щиру підтримку й розуміння колег", - підсумувала вона.

Війна в Україні - останні новини

Влітку повідомлялось, що Євросоюз не може налагодити відносини з країнами Латинської Америки через небажання останніх засуджувати російську агресію в Україні.

Станом на 27 жовтня втрати Росії у війні проти України серед особового складу орієнтовно склали 297 тисяч 680 осіб.

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