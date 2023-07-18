Американські країни не хочуть засуджувати Росію, а Європа не розуміє, як можна ігнорувати війну.

Євросоюз не може налагодити відносини з країнами Латинської Америки через небажання останніх засуджувати російську агресію в Україні. Про це пише Politico.

У Брюсселі проходить саміт між ЄС і співтовариством держав Латинської Америки і Карибського басейну (CELAC), який замислювався як важливий етап у зміцненні зв'язків між континентами. Але однією з головних перешкод на шляху до взаєморозуміння стали різна позиція щодо війни в Україні.

Як розповіли журналістам представників ЄС, виникла проблема з підсумковою заявою саміту: Нікарагуа і Куба виступили категорично проти тієї частини резолюції, яка стосується України і засуджує російську агресію. Один з дипломатів заявив, що цим двом країнам дзвонили з Москви з порадою вчинити так.

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В результаті комюніке, яке планували підписати в понеділок, узгодити не вдалося. Можливо саміт закінчиться взагалі без офіційної заяви.

"Нездатність узгодити спільну декларацію завдасть удару по авторитету ЄС в той час, коли він прагне об'єднати голоси в ООН і за її межами на підтримку України проти войовничої Росії. Брюссель також намагається знову стати кращими друзями Латинської Америки перед обличчям напористого Китаю, який завойовує частку ринку по інший бік Атлантики", – пише Politico.

Втім, Україна була не єдиним спірним питанням, оскільки, кожна країна-учасниця саміту наполягала на згадці в комюніке своїх національних пріоритетів.

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Зустріч G20 в Індії теж завершиться без Комюніке. Країни-члени організації не змогли домовитися через розбіжності з приводу війни в Україні. Західні країни наполягали на рішучому засудженні Росії та війни в Україні. Також вони хотіли, щоб війну називали "війною", а не "конфліктом". Однак проти виступили Росія і Китай. У той же час приймаюча країна Індія залишилася нейтральною: вона відмовляється звинувачувати РФ у вторгненні і закликає до дипломатичного рішення.

Тим часом ображений на Росію Іран раптово виступив за територіальну цілісність України. В Ірані заявили, що визнають територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, і це має бути головним пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права.

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