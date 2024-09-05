Західні партнери Києва аж надто розслабилися, коли загроза повернення Трампа стала менш виразною.

Стабільна перевага Камали Гарріс в рейтингах над Дональдом Трампом занадто заспокоїла європейських партнерів України. Не боячись, що Трамп стане президентом США і зупинить підтримку Києва, європейці пригальмували процес із передачі українцям доходів від заморожених активів РФ, пише Politico.

Як пояснює видання, у червні "Група Семи" (G7) на рівні урядів узгодила виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, який буде покриватися за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Однак процес технічного узгодження цього кредиту між ЄС і США триває досі, оскільки між союзниками є певні розходження в підходах до цього кредиту.

Доки над США висіла загроза повернення Трампа у Білий Дім, країни ЄС були схильні піти на поступки американцям, аби скоріше виділити ці гроші Україні, доки новий президент Америки все остаточно не заблокував. Однак після того, як Камала Гарріс змінила Джо Байдена в якості кандидата від демократів і почала стабільно обходити Трампа в рейтингах, в Європі більше не бояться, що новий президент США зупинить допомогу Україні. Відтак ЄС почав з новою силою чіплятися за своє бачення того, як саме має бути реалізований 50-мільярдний кредит Україні.

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"Вся ідея полягала в тому, щоб захистити від Трампа [допомогу Україні], але зараз інша ситуація з Гарріс", — сказав один із чиновників, який говорив на умовах анонімності.

Оскільки переважна більшість активів, заморожених після вторгнення Росії в Україну, утримується в Європі, Вашингтон вимагає від ЄС гарантії, що вони залишаться знерухомленими, доки Москва не виплатить Україні післявоєнні репарації. Таким чином, США не опиниться на гачку за погашення кредиту, якщо активи будуть розморожені.

Але ЄС важко виконати цю вимогу, оскільки для цього потрібна одностайність, і кілька європейських країн виступають проти.

Західна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив замовлення на 17 зенітно-ракетних комплексів IRIS-T для України, щоб допомогти відбити російські атаки. За словами урядового чиновника, до 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T з Німеччини, 12 середньої дальності і 12 меншої дальності.

Також ми розповідали, що Румунія схвалила передачу Україні ЗРК Patriot. Румунія має спільний кордон з Україною і на її територію неодноразово летіли уламки російських безпілотників.

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