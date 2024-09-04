Йдеться про 8 систем середньої дальності (SLM) і ще 9 - малої (SLS).

Канцлер Олаф Шольц прийняв поставку вдосконаленої системи ППО IRIS-T для німецьких збройних сил і підтвердив замовлення ще на п'ять, а також на додаткові 17 одиниць для України, щоб допомогти відбити російські атаки.

Виступаючи в середу на авіабазі на північному узбережжі недалеко від Кіля, Шольц сказав, що закупівля для Бундесверу шести IRIS-T, вироблених Diehl Defence GmbH & Co. KG, зіграє ключову роль у зміцненні Європейської ініціативи Sky Shield, пише Bloomberg.

Наразі 21 країна, включно з Великою Британією і Туреччиною, підписалися на очолюваний Німеччиною проєкт, покликаний зробити континент менш уразливим для авіаударів у період зростаючої геополітичної напруженості.

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IRIS-T, призначені для України, допомогли збити понад 250 російських безпілотників і ракет та врятували багато життів, сказав Шольц. Чотири будуть відправлені до кінця цього року, а решта - наступного року, пообіцяв він.

"Це показує, що німецька підтримка України не слабшає. Ми спланували заздалегідь і своєчасно забезпечили контракти та фінансування, щоб Україна могла й надалі повністю покладатися на нас. І це також показує, що наша промисловість дуже ефективна - коли в неї є необхідна безпека планування", - сказав Шольц гостям, включно з міністром оборони Борисом Пісторіусом.

За словами урядового чиновника, до 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T з Німеччини, 12 середньої дальності і 12 меншої дальності.

Агентство DPA уточнює, що йдеться про 8 систем середньої дальності (SLM) і ще 9 - малої (SLS). Чотири системи SLM і три SLS уже перебувають в Україні.

Шість систем IRIS-T для бундесверу обійдуться приблизно в 950 мільйонів євро, додав чиновник, який побажав залишитися неназваним, обговорюючи конфіденційне планування.

Хоча Шольц заслужив похвалу за зміцнення протиповітряної оборони України, його також критикували за відмову поставляти уряду в Києві ракети більшої дальності. Німецький лідер висловив занепокоєння тим, що країна може бути втягнута в більш масштабний конфлікт, якщо зброю, яку вона постачає, розгорнуть проти російських цілей.

У своїй промові в середу Шольц відхилив критику рішення свого уряду дозволити США розмістити звичайні далекобійні озброєння в Німеччині з 2026 року.

Це питання фігурувало в передвиборчій кампанії двох регіональних виборів у Східній Німеччині в неділю, на яких популістські партії, що виступають проти цього кроку, показали високі результати.

"Наша єдина мета - стримати можливих нападників. Будь-який напад на нас має становити ризик для нападника. Наша мета - забезпечити тут мир і запобігти війні - і нічого більше", - сказав Шольц, звертаючись "до всіх, хто сумнівається в цьому рішенні".

Допомога Україні від Німеччини

Наприкінці літа Німеччина повідомила про виділення нової партії військової допомоги Україні. Це випливає з оновленого списку переданих Києву озброєнь та інших засобів на сайті німецького уряду.

Зокрема, Україні передали ще одну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

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