Мічиган зараз розглядається як один із ключових "хитких" штатів.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає у передвиборчій президентській гонці колишнього главу Білого дому Дональда Трампа в одному із ключових штатів – Мічигані. Про це свідчать результати опитування, проведеного Rasmussen Reports, інформує Newsweek.

Зазначається, що Гарріс випереджає Трампа на 1 пункт в очному протистоянні - ймовірна кандидат на посаду президента США від Демократичної партіїмає підтримку 48% жителів Мічигану, порівняно з 47%, які підтримують Трампа.

Автори дослідження зазначають, що Мічиган зараз розглядається як один із ключових "хитких" штатів, результати виборів у якому можуть вирішити результати виборів президента США загалом.

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При цьому опитування в іншому "хиткому" штаті - Пенсільванії - показує напружену боротьбу між кандидатами. Згідно з результатами, Трамп випереджає Гарріс на 1 пункт в очному протистоянні.

Вибори президента США - останні новини

Раніше УНІАН писав, чим відрізняються позиції Гарріс і Трампа щодо України та НАТО. Зокрема, Гарріс обіцяла продовжувати політику Джо Байдена щодо України та НАТО.

Натомість Трамп неодноразово висловлював незгоду з допомогою США Києву і заявляв, що продовжить "фундаментально переоцінювати" місію і мету альянсу НАТО в разі своєї перемоги на виборах.

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