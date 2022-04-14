За наявними даними, причиною пошкоджень ворожого корабля стали ракети "Гарпун".

Підбитий в Чорному морі російський крейсер "Москва" рік буде небоєздатним.

Про це повідомив прес-секретар оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

Він уточнив, що, за наявними даними, причиною пошкоджень ворожого корабля стали ракети "Гарпун".

"І навіть, якщо крейсер вдасться загасити, найближчий рік він буде небоєздатним", - заявив Братчук.

Крім того, за його словами, саме "Москва" зображений на нових поштових марках, які вчора випустила "Укрпошта". Зокрема, крейсер - на марках "російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!".

Пожежа на російському кораблі:

13 квітня в акваторії Чорного моря загорівся російський ракетний крейсер "Москва" з 510 членами екіпажу, який "послали" біля острова Зміїний.

Як повідомив голова Одеської обласної Військової адміністрації Максим Марченко, ракети "Нептун", які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю занадто серйозні пошкодження, і "ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!".

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в"Москва".

24 лютого 2022 року в ході російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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