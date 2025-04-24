Москва заявляє про розбіжності на переговорах.

Заява американського президента Дональда Трампа про те, що Україна багато років тому втратила Крим, повністю кореспондується з розумінням Москви.

Про це російський пропагандистам заявив прес-секретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков. За його словами, Росія бачить розбіжності між Сполученими Штатами Америки, Україною та Європою в переговорному процесі про припинення війни:

"Плани щодо проведення зустрічі по Україні в Лондоні на більш високому рівні змінилися через проблеми зі зближенням позицій серед учасників".

Пєсков знову заявив, що не коментуватиме опубліковані західними виданнями витоки щодо "мирного плану", а також зазначив, що розміщення іноземних військ на території України "несе критичну небезпеку для світової безпеки".

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Переговори у Лондоні

Нагадаємо, переговори між США, Україною та європейськими союзниками, що мали відбутися в Лондоні 23 квітня, були зірвані.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала мирний план, який передбачав визнання Криму частиною Росії, заморожування лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО. Українська сторона відмовилася від таких умов, закликавши спочатку досягти припинення вогню.

Державний секретар США Марко Рубіо скасував свою участь у переговорах в останній момент, а Франція, Німеччина та Велика Британія виступили проти пропозицій США.

Трамп сказав, що слова Зеленського "ускладнюють завершення війни", а також заявив, що Україна не воювала за півострів, "передавши" його Росії "без жодного пострілу".

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