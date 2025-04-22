У Держдепі пояснюють це його графіком.

Сполучені Штати Америки напередодні переговорів у Лондоні заявили, що державний секретар Марко Рубіо не братиме в них участі.

Як передає Le Monde, речниця американського Державного департаменту Теммі Брюс під час брифінгу повідомила журналістам, що на зустрічі буде присутній спеціальний посланник президента Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог:

"Обговорення відбудуться, як і планувалося, але Марко Рубіо не буде присутній. Це не пов'язано із зустріччю, це пов'язано з логістичними питаннями в його графіку".

Переговори у Лондоні

Як повідомляв УНІАН, вже завтра у Британії зустрінуться представники України, Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Франції. Вони обговорюватимуть припинення вогню та завершення війни в Україні.

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Київ представлятимуть голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.

За даними західних ЗМІ, під час переговорів американська сторона наполягатиме на умовах, які вигідні Кремлю. Зокрема, Україну схилятимуть до замороження війни, а також до відмови від окупованого Криму та планів вступити до НАТО.

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