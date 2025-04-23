Незважаючи на зрив переговорів, українська делегація продовжила свій шлях до Лондона.

Зрив переговорів щодо пошуку шляхів до миру у війні Росії проти України, які мали відбутися 23 квітня в Лондоні, стався через гнів Вашингтона щодо небажання Києва прийняти пропозиції передати свою територію Росії. Про це повідомляє The Wwashington Post.

За словами обізнаного джерела, Київ воліє "спочатку обговорити повне припинення вогню, а вже все інше - потім".

Держсекретар США Марко Рубіо мав вилетіти до Лондона у вівторок увечері, але скасував свої плани. Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, який відігравав центральну роль у зусиллях Білого дому з посередництва у припиненні війни, також відмовився бути присутнім на переговорах.

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Примітно, що українська делегація продовжила свій шлях до Лондона. До неї увійшли міністр оборони України Рустем Умєров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, команда продовжить працювати, "незважаючи ні на що".

"Ми обговоримо шляхи досягнення повного і беззастережного припинення вогню як перший крок до всеосяжного врегулювання і справедливого та міцного миру", - сказав Єрмак.

Зрив переговорів у Лондоні

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський у вівторок розповів, чи допускає країна можливість визнання Криму російським. Він заявив, що півострів є суверенною територією України.

У вівторок стало відомо, що глава американського Держдепу Марко Рубіо не братиме участі в переговорах у Лондоні після того, як Зеленський відкинув визнання Криму російським.

За даними Міністерства закордонних справ Великої Британії, мирні переговори на рівні міністрів у Лондоні відкладено. Замість запланованої зустрічі за закритими дверима відбудуться обговорення за участю офіційних посадових осіб.

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