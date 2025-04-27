Макфадден заявив, що Велика Британія "завжди визнавала", що Росія є агресором

Міністр Кабінету міністрів Британії Пет Макфадден прокоментував зустріч у Ватикані президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа, зазначивши, що це була "дуже потужна картина".

"Який контраст зі сценою, яку ми бачили в Овальному кабінеті кілька місяців тому", - цитує Sky News його слова під час інтерв'ю в ранковому випуску Sunday Morning.

Макфадден також заявив, що всі хочуть, щоб війна закінчилася. Однак, за його словами, мета - не просто припинення бойових дій, а "міцний мир", який не дасть змоги Путіну просто "почати знову".

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Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не є заява Трампа, що Путін, можливо, "не хоче зупиняти війну", ознакою зміни думки в Білому домі, Макфадден відповів, що "ці слова говорять самі за себе".

"Це агресивна війна з боку Росії, і я думаю, що у Великій Британії ми це визнавали від самого початку", - наголосив він, додавши, що Україні потрібна безпека щодо її майбутнього, якщо буде укладено мирну угоду.

При цьому коментуючи можливість передачі Росії Криму, яку розглядають США, Макфадден заявив, що "це має вирішувати Україна", а не будь-який інший уряд.

Зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані

Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що його зустріч із Володимиром Зеленським у Римі стала "значним" кроком до відновлення конструктивного діалогу між лідерами.

Водночас ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Трамп може пом'якшитися, але ніколи не стане на бік України. За його словами, настав час усвідомити, що Україна більше не може покладатися на США, і це не зміниться навіть після закінчення президентського терміну Трампа.

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