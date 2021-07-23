Громадянин Таїланду зібрав потужну систему для видобутку криптовалюти, але вона його вдарила струмом.

26-річний майнер біткоінів з тайської провінції Чонбурі Данай Макмек загинув під час спроби добути криптовалюту.

Як повідомляє Daily Mail, це перша смерть у світі через майнінг біткоїнів.

Макмек зібрав потужну систему для видобутку криптовалюти, яку охолоджував за допомогою вентиляторів. Коли його пристрій зламався, він вирішив не чекати приїзду техніка, і спробував полагодити його власноруч. Чоловік боявся, що заробить менше біткоїнів через простій обладнання.

Імовірно, чоловік загинув від удару струмом під час ремонту. 21 липня брат тайца приїхав до нього додому разом з комп'ютерним майстром і виявив тіло майнера.

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Співробітники швидкої допомоги і поліції, яки прибули на місце, констатували смерть чоловіка. За словами полковника поліції Санті Шушеуда, в кімнаті не було слідів злому, а на тілі загиблого не виявлено травм, тому він вважає, що Макмека вбило ударом струму. Розслідування триває.

Майнінг (від англ. mining - видобуток корисних копалин) - це видобуток криптовалюти. Емісію криптовалюти ніхто не регулює, тому добувати гроші може кожен.

Майнінг полягає в тому, щоб поміщати нові досконалі транзакції в блокчейн. Блокчейн являє собою ланцюжок блоків, в кожному з яких відбивається окрема операція.

Як добути криптовалюту - способи

За допомогою особистого комп'ютера і додаткового потужного обладнання.

За допомогою майнінг-ферм - дорогого обладнання, яке в сукупності утворює пул c потужними процесорами і відеокартами. Майнінг-ферма схожа на великий дата-центр і, як правило, розташовується в ангарі c рядами залізних стелажів.

За допомогою придбання права на видобуток криптовалюти через хмарний сервіс. B цьому випадку всі дані Інформаційного реєстру містяться в хмарному сховищі.

Майнінг - не єдина технологія створення нових блоків і забезпечення емісії. Альтернативами є форжінг (мінтінг) і ICO. Зазвичай використовується тільки одна технологія, але в деяких криптовалютах використовують комбінації з них.

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Автор: Денис Прядко