Заступник міністра оборони Польщі заявив, що Варшава готова до будь-якого рішення.

Польща зробить все можливе, щоб вирішити міграційну кризу на кордоні з Білоруссю. Про це заявив заступник міністра оборони Цезарій Томчик, коли Варшава зважувала варіанти, які можуть включати закриття кордону, пише Reuters.

Зазначається, що кордон став гарячою точкою, оскільки західні чиновники звинувачують уряд Білорусі у відправці мігрантів з-за меж Європи до Польщі, що є формою "гібридної війни".

"Ми готові до будь-якого рішення в цій сфері, тому що ми не дозволимо міграційній кризі, спричиненій Білоруссю, тривати нескінченно довго", – заявив заступник міністра оборони.

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За його словами, зусилля Польщі з врегулювання кризи частково полягають у покращенні фортифікаційних споруд та посиленні охорони кордону, але Варшава також надсилає чіткий політичний сигнал про те, що нинішня ситуація "не може тривати вічно".

Відповідаючи на запитання, чи може Пекін допомогти Польщі покласти край кризі, Томчик сказав, що, на його думку, Китай не хоче поганої ситуації на кордоні: "Китай є глобальним гравцем. Китай має глобальні інтереси в Європі. І вони повинні якось досягти Європи", – підкреслив польський чиновник.

Варто зазначити, що Польща повністю закрила чотири з шести прикордонних переходів з Білоруссю через напруженість у відносинах з Мінськом.

10 липня білоруські ЗМІ повідомляли, що Польща заборонила в'їзд автомобілів із білоруською реєстрацією без власника. Заборону пояснили змінами до регламенту Євроради щодо регулювання санкцій проти Білорусі.

Також ЗМІ повідомляють, що Польща закрила для в'їзду з Білорусі єдиний доступний для автомобільних вантажоперевезень прикордонний пункт пропуску на польсько-білоруському кордоні. Так. з 03:00 10 липня не приймає вантажні транспортні засоби, що прямують з Білорусі через пункт пропуску "Козловичі".

Криза на білоруському-польському кордоні

Раніше УНІАН писав, що на кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу. Польща та ЄС звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос.

Польща зробила крок, який викликав величезне занепокоєння в Білорусі. Варшава має намір запровадити ретельний контроль на найбільшому залізничному прикордонному переході між Білоруссю і Польщею.

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