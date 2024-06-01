За їхніми словами, такі обмеження можуть загрожувати місцевому туризму.

Польський уряд на три місяці планує обмежити доступ до прикордонних з Білоруссю територій, проте таке рішення викликало невдоволення місцевих громад, які бояться негативних наслідків для себе. Про це повідомляє RMF24.

Зазначається, що таке рішення мають прийняти 4 червня. Проєкт постанови стосується 27 місць у Підляському воєводстві, зокрема поблизу Гайнувки та Білостока.

Водночас місцеве самоврядування Гайнувського району вже звернулося з листом до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, у якому пояснюється, що це буде серйозним ударом для місцевого туристичного бізнесу навколо Біловезької Пущі, й відповідно, для доходів до місцевих бюджетів.

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Місцеві наполягають на тому, що зона обмежень не повинна охоплювати населені пункти та популярні туристичні місця, попри те, що є райони, де прикордонний "буфер" можна зробити навіть більшим. Крім того, в адміністрації національного парку Біловезька Пуща теж запропонували переглянути межі зони, доступ до якої буде заборонено.

Також обурені й ініціативи, які переживають через можливі порушення прав людини під час затримання мігрантів на кордоні. На їхню думку, тепер такі випадки важко буде виявляти та фіксувати.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні - що відомо

Раніше на кордоні з Білоруссю мігранти поранили польських прикордонників. Тоді ж Дональд Туск заявив, що вирушає на місце події, а до кордону направлять підкріплення.

"Пораненому солдату надається належний догляд, як і його родині. Ми відправили додаткові сили на кордон. Завтра вранці я буду там", - зауважив тоді він.

Після прибуття до кордону прем'єр-міністр Польщі заявив, що необхідно направити всі наявні ресурси для захисту кордону з Білоруссю. За його словами, планується відновити буферну зону на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", - наголосив Туск.

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