Китай вже почав тиснути на білоруський режим, оскільки запровадження прикордонного контролю сповільнить транзит вантажів з Далекого Сходу до ЄС.

Польща зробила крок, який викликав величезне занепокоєння в Білорусі. Варшава має намір запровадити ретельний контроль на найбільшому залізничному прикордонному переході між Білоруссю і Польщею, пише Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Зазначається, що кожен транспорт, який в’їжджає до Польщі, буде підлягати ретельному та детальному контролю, що значно сповільнить товаропотік і може виявити багато зловживань Ці заяви викликали сильне хвилювання в Мінську.

Водночас Китай також почав чинити окремий тиск на білоруський режим, оскільки запровадження прикордонного контролю сповільнить транзит вантажів з Далекого Сходу до Євросоюзу через КПП "Малашевиче". Видання вказує, що китайці вже двічі просили Олександра Лукашенка пояснити, що відбувається на польсько-білоруському кордоні.

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За словами журналістів. польське рішення може вплинути не лише на легальні заробітки багатьох країн, а й на контрабанду, якою користуються служби Лукашенка.

Водночас Лукашенко провів дві закриті зустрічі та скликав із цього приводу засідання Радбезу, він навіть погрожує Польщі. Однак, на думку експертів, наступний крок Польщі може змусити його піти на поступки. Якщо Литва і Латвія приєднаються до цього, він усвідомлює економічні наслідки блокування поставок товарів з ЄС і до ЄС, підкреслив колишній посол Білорусі в Польщі Павел Латушка.

З 2021 року Польща зазнає серйозного мігрантського тиску на своєму східному кордоні, який і Варшава, і Брюссель розглядають як елемент гібридної діяльності Мінська та Кремля, пише Euractiv.

Минулого тижня Польща та країни Балтії закликали до створення нової лінії оборони на східному фланзі ЄС для протидії загрозам, зокрема гібридним, з боку Білорусі та Росії. Однак серед лідерів ЄС немає одностайного рішення. Китай офіційно запропонував Варшаві та Мінську спробувати вирішити проблему міграції шляхом двосторонніх переговорів, що малоймовірно з огляду на охолодження відносин між двома країнами.

Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі

Раніше УНІАН писав, що на кордоні Білорусі та Польщі зростає напруга через збільшення кількості мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу. Польща та ЄС звинуватили Білорусь та Росію в тому, що з 2021 року ці країни намагаються поширювати хаос.

Водночас польський уряд на три місяці планує обмежити доступ до прикордонних з Білоруссю територій, проте таке рішення викликало невдоволення місцевих громад, які бояться негативних наслідків для себе.

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