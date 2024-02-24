Міністр вважає провокаторами тих поляків, які розсипають українське зерно та кличуть Путіна.

В акціях з блокуванням українського кордону бере участь дуже вузький сегмент радикально налаштованих поляків.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю, яке транслювалося в телемарафоні, коментуючи ситуацію із блокуванням польськими фермерами пунктів пропуску на кордоні між Україною і Польщею.

"Люди які розсипають зерно, які виходять там з якимись гаслами і закликають Путіна (йдеться про президента Росії – УНІАН) є провокаторами", - наголосив він.

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При цьому нагадав, що польська влада офіційно вибачалася за інцидент із викиданням українського зерна з машин на землю. Також додав, що ведеться розслідування і щодо польського фермера, який під час акції протесту на кордоні вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями".

"Це не всі поляки, це дуже, насправді, вузький сегмент радикально налаштованих цих учасників протестів", - сказав Кулеба.

При цьому додав, що польські учасники акції мають памятати історію : людей, які колись на Донбасі закликали Путіна прийти і навести лад, то їх першими розстріляли самі росіяни. За його словами, не треба гратися полякам з цими історіями про Путіна, котрий має прийти і порядок навести.

"Бо потім коли російський чобіт буде знову топтатися по польській землі, то буде дуже гірко і доведеться Польщі платити страшну ціну. Бо сьогодні український солдат, в тому числі воює під Авдіївкою, під Бахмутом, на півдні, під Оріховим, під Роботиним, щоб в поляків не було стрільби артилерії і смертей. І тому коли вони вирішують там заради політичних цілей погратися з цією темою, то мають завжди памятати про те, що в усіх розподілах Польщі Росія брала участь", - зазначив Кулеба.

За його словами, здорова частина польського суспільства має вирішити проблему з цими людьми, які підставляють Польщу "і відкривають ворота для росіян".

Блокада польського кордону - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вже кілька місяців відбувається блокада ряду пропусник пунктів на кордоні між Україною та Польщею польськими фермерами і перевізниками. Там утворилися черги з автотранспорту. Були випадки, коли невідомі люди з польського боку висипали на землю українське зерно та іншу аграрну продукцію.

На одній з акцій польський фермер вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями". Поліція затримала водія трактора.

Речниця Регіональної прокуратури Глівіце Йоанна Сморчевська повідомила, що Пьотр Г. вислухав звинувачення в підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України і пропаганді комуністичної ідеології, а також відмовився давати пояснення.

Прокуратура застосувала до нього запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової поруки. Чоловіку загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

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