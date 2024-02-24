Президент Польщі наголосив, що Україна сьогодні потребує рішучої підтримки партнерів так само, як потребувала у перші дні російського вторгнення.

Україна так само потребує потужної підтримки партнерів, як і в перші дні повномасштабного вторгнення. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда у своїй заяві до другої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Польща від самого початку підтримувала боротьбу України. Зі справжньою гордістю згадую ставлення мільйонів поляків, які з перших годин війни відкрили свої серця та домівки для наших сусідів, які тікали від трагедії війни. (...) Польща надала власну зброю, яка допомогла українській армії зупинити натиск росіян. Понад 300 танків, гаубиць, бронетранспортерів і, нарешті, наші літаки. Коли це було найбільше потрібно, коли не всі хотіли давати таку підтримку", – сказав Дуда.

Польський лідер наголосив, що поляки "підтримували, підтримують і будуть підтримувати" Україну в її боротьбі проти агресора.

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"Сьогодні ця підтримка все ще вкрай необхідна. Не зважаючи на втому від війни. Вільний світ не може дозволити Путіну та Росії тріумфувати. Якщо це станеться, рано чи пізно нас чекає нова війна", – сказав він.

Дуда також дорікнув Заходу за те, що у 2008 році не захотіли брати Україну і Грузію в НАТО, аби "не дратувати Росію". Він наголосив, що нинішньої війни не було б, якби Україна вже була членом оборонного альянсу.

"Для деяких членів НАТО це повинно бути великим докором сумління", – сказав Дуда.

Друга річниця повномасштабної війни в Україні

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з Гостомеля, стоячи на тлі знищених російськими військами українських літаків. У своєму зверненні до нації президент наголосив, що саме із захопленням Гостомеля Кремль сподівався здійснити свій план "взяти Київ та Україну за три дні".

Також ми розповідали, що низка світових лідерів зробили заяви до другої річниці війни. Зокрема висловилися лідери Німеччини, Канади, Іспанії та інших країн.

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