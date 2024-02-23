Підозрюваний прийшов на допит, але відмовився будь-як коментувати зміст свого скандального плакату.

Польському фермеру, який під час акції протесту на кордоні вивісив на тракторі прапор СРСР і плакат з гаслом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими урядовцями", пред'явлено офіційні звинувачення.

Як повідомляє Onet, поліція затримала водія трактора, провела фото- та відеофіксацію, вилучила банер і прапор. У п’ятницю чоловіка викликали на допит.

Речниця Регіональної прокуратури Глівіце Йоанна Сморчевська повідомила, що Пьотр Г. вислухав звинувачення в підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України і пропаганді комуністичної ідеології, а також відмовився давати пояснення.

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Прокуратура застосувала до нього запобіжні заходи у вигляді поліцейського нагляду та майнової поруки. Чоловіку загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Інцидент зі скандальним плакатом на кордоні

На акції протесту польських фермерів в Гожичках помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Вдень понад 100 сільськогосподарських тракторів заблокували дорогу біля з'їзду з автостради А1. На опублікованому Agencja Wyborcza фото також можна побачити, що на одному з них було встановлено прапор Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Поліція Польщі відкрила кримінальну справу щодо цього фермера.

"Порушення закону та розпалювання ворожнечі неприпустимі! Негайна реакція польської поліції на виступи зі скандальними гаслами під час протесту фермерів у Водзіславському районі. Поліція та прокуратура здійснюють діяльність згідно зі ст. 256 1 Кримінального кодексу", – йдеться у повідомлені поліції.

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